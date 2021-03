Milan-Manchester United: la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League si giocherà giovedì 18 marzo alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano. Live in chiaro su TV8 e a pagamento su Sky Sport. mentre i gli inglesi hanno battuto di misura il West Ham. La qualificazione è alla portata: Ibra ci sarà? Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere il match in tv. si giocherà giovedì 18 marzo alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano. Live in chiaro su TV8 e a pagamento su Sky Sport. Dopo il pareggio per 1-1 nel match d'andata , la squadra di Stefano Paioli è pronta a giocarsi il passaggio del turno per arrivare tre le prime otto. I rossoneri arrivano dalla sconfitta con il Napoli , firmata dal gol di Politano,. La qualificazione è alla portata:Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere il match in tv.

Milan-Manchester United: le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Serie A Volata Champions League: 6 squadre per 3 posti IERI A 13:12

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood. All. Solskjaer

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Pioli: "Non abbiamo mai pensato allo scudetto"

Milan-Manchester United, approfondimenti e dichiarazioni

Milan-Manchester United in Diretta tv

Milan-Manchester United sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 del digitale terrestre) oltre su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Milan-Manchester United in Live Streaming

Milan-Manchester United sarà disponibile in Live-Streaming in chiaro sul sito TV8.it, su SkyGo (per gli abbonati Sky) e su NowTV registrandosi al sito dopo aver acquistato l'apposito pacchetto.

Pioli: "Prova matura e di personalità: Calabria? Nulla di grave"

Gli ultimi 5 risultati del Milan

Milan-Napoli 0-1 (49' Politano)

Manchester United-Milan 1-1 (50' Diallo, 92' Kjaer)

Hellas Verona-Milan 0-2 (27' Krunic, 50' Dalot)

Milan-Udinese 1-1 (68' Becao, 97' Kessie)

Roma-Milan 1-2 (43' Kessie, 50' Veretout, 58' Rebic)

Gli ultimi 5 risultati del Manchester United

Manchester United-West Ham 1-0 (53' aut. Dawson)

Manchester United-Milan 1-1 (50' Diallo, 92' Kjaer)

Manchester City-Manchester United 0-2 (2' Bruno Fernandes, 50' Shaw)

Crystal Palace-Manchester United 0-0

Chelsea-Manchester United 0-0

Milan-Manchester United: informazioni utili

Data, ora e luogo: giovedì 18 marzo ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano.

Pioli: "Obiettivo tornare in Champions, Ibra sta meglio"

Serie A Volata Scudetto: anche il calendario "dice" Inter IERI A 13:07