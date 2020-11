Una Roma in grande forma è rientrata dalla sosta della nazionali con un 3-0 al Parma, e giovedì sera viaggia in Albania per affrontare il Cluj nella quarta giornata del girone A di Europa League. Si gioca allo stadio Constantin Radulescu di Cluj alle 21:00 di giovedì 26 novembre, e la partita sarà trasmessa in chiaro su TV8 e su SkySport. I giallorossi ci arrivano dopo la grande vittoria sul Parma, e con la possibilità di passare il turno con una vittoria sugli albanesi e il contemporaneo risultato positivo dello Young Boys contro il CSKA. La squadra di Fonseca è prima con 7 punti, mentre il Cluj è secondo con 4. La partita d'andata del 5 novembre era finita con un sonoro 5-0 per la Roma. Manita composta da Mkhitaryan, Ibanez, due volte Mayoral e Pedro.