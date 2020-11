Un Milan ancora imbattuto in Campionato e primo in classifica in Serie A viaggia in Francia per affrontare il Lille nella quarta giornata del girone H di Europa League. Si gioca allo stadio Pierre Mauroy di Lille alle 18:55 di giovedì 26 novembre, e la partita sarà trasmessa su SkySport. I rossoneri ci arrivano con una grande vittoria d'autorità in quel di Napoli, e con un tre punti riuscirebbero a indirizzare il girone. La squadra di Pioli è seconda con 6 punti. Il Lille è primo in classifica con 7, ed è l'unica squadra che in questo 2020-21 è riuscita a battere il Milan. La partita del 5 novembre a San Siro era terminata 0-3 con la tripletta di Yazici.