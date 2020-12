Un Napoli praticamente rinato dopo la grande vittoria per 4-0 contro la Roma, viaggia verso l'Olanda per affrontare l'AZ Alkmaar nella quinta giornata del girone F di Europa League. Si gioca all'AFAS Stadion di Alkmaar alle 21:00 di giovedì 3 dicembre, e la partita sarà trasmessa su SkySport e in chiaro su Tv8. Gli azzurri arrivano dal roboante 4-0 contro i giallorossi, e con il primo posto nel girone ottenuto nell'ultima settimana. La squadra di Gattuso con una vittoria (e contemporaneo pareggio della Real Sociedad) si garantirebbe automaticamente il passaggio del turno e il primo posto. La partita d'andata del 22 ottobre era finita 1-0 per gli olandesi con gol di Dani de Wit.