Un Milan ancora imbattuto in Campionato e primo in classifica in Serie A ospita il Celtic nella quinta giornata del girone H di Europa League. Si gioca allo stadio San Siro di Milano alle 18:55 di giovedì 3 dicembre, e la partita sarà trasmessa su SkySport. I rossoneri ci arrivano con una grande vittoria d'autorità ottenuta contro la Fiorentina, e con tre punti potrebbero mettere un bel mattone nella casa chiamata qualificazione ai sedicesimi. Il Celtic è ultimo con un solo punto, ed un pareggio tra Lille e Sparta Praga consentirebbe ai rossoneri di balzare al primo posto. La partita d'andata del 22 ottobre in Scozia è terminata 3-1 per il Milan: reti di Krunic, Brahim Diaz e Hauge.