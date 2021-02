Milan-Stella Rossa, match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si giocherà giovedì 25 febbraio alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano. I rossoneri ci arrivano dopo il 2-2 dell'andata. Per qualificarsi basta una vittoria o un pareggio per 1-1. La truppa di Pioli non sta attraverso un momento semplice: dopo il pareggio in extremis firmato Pavkov è arrivata la sconfitta per 3-0 nel derby di Milano. Con Ibra impegnato nelle ospitate a Sanremo, questo è un passaggio chiave nella stagione rossonera. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire la partita in tv.