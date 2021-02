Napoli-Granada: la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il match si giocherà giovedì 25 febbraio alle ore 18:55 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Gli azzurri di Rino Gattuso sono chiamati alla remuntada dopo il 2-0 dello stadio Nuevo Los Carmenes. I goal di Herrera e Kenedy mettono gli italiani spalle al muro. Vietato subire gol e obbligo di segnare almeno 2 volte. In campionato è arrivata la scoppola di Bergamo, che ha fatto scivolare la squadra fino al settimo posto, ma in gara secca il Napoli può ribaltare questo passivo. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.