Roma-Braga: il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi saranno in campo allo stadio Olimpico giovedì sera 25 febbraio alle ore 21:00 contro i ragazzi di Carvalhal. Diretta esclusiva su Sky. Il compito della truppa di Fonseca, l'unica a vincere tra le tre italiane di Europa League, è quello di confermare il risultato dell'andata e accedere agli ottavi di finale con un'altra grande prestazione. In campionato c'è stato il pari di Benevento, ma i capitolini stanno attraversando un grande momento di forma con Dzeko e Borja Mayoral sempre più coinvolti. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere la partita in tv.