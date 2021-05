Dopo una settimana, Roma e Manchester United si preparano alla sfida dello Stadio Olimpico, valevole come secondo atto delle semifinali di Europa League. Parlare di qualificazione aperta è esercizio assai proibitivo: Alla formazione capitolina serve un vero e proprio miracolo: vincere con almeno quattro goal di scarto per centrare la finale. Paulo Fonseca dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove seguire il match in tv. , valevole come secondo atto delle semifinali di Europa League. Parlare di qualificazione aperta è esercizio assai proibitivo: il naufragio giallorosso in quel di Manchester ha il forte sentore di sentenza su una qualificazione che, salvo colpi di scena, pende tutta sul fronte Red Devils.vincere con almeno quattro goal di scarto per centrare la finale.Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove seguire il match in tv.

Roma-Manchester United, probabili formazioni

Europa League Roma-Manchester United: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjær

Arbitro:

Fonseca: "Crediamo nella finale. Mio futuro? Conta la Roma"

Roma-Manchester United, approfondimenti e dichiarazioni

Roma-Manchester United in Diretta Tv

La sfida tra Roma e Manchester United sarà visibile in diretta su Sky. I canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Roma-Manchester United in Live Streaming

Roma-Manchester United in diretta streaming sarà disponibile per gli abbonati Sky su Sky Go, servizio fruibile attraverso l'applicazione dedicata scaricabile su pc, smartphone e tablet, e su NowTv acquistando uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta per avviare la visione dell'evento.

Manchester United, il video delle proteste dei tifosi

Gli ultimi 5 risultati della Roma

Sampdoria-Roma 2-0 (45' Adrien Silva, 65' Jankto)

Manchester United-Roma 6-2 (9', 71' Bruno Fernandes, 15' Pellegrini, 33' Dzeko, 48', 64' Cavani, 75' Pogba, 86' Greenwood)

Cagliari-Roma 3-2 (4' Lykogiannis, 27' Carles Perez, 57' Marin, 64' Joao Pedro , 69' Fazio)

Roma-Bologna 1-0 (44' Borja Mayoral)

Ajax-Roma 1-2 (39' Klaassen, 57' Pellegrini, 87' Ibañez)

Gli ultimi 5 risultati del Manchester United

Manchester United-Roma 6-2 (9', 71' Bruno Fernandes, 15' Pellegrini, 33' Dzeko, 48', 64' Cavani, 75' Pogba, 86' Greenwood)

Leeds-Manchester United 0-0

Manchester United-Burnley 3-1 (48', 84' Greenwood, 50' Tarkowski, 90' Cavani)

Manchester United-Granada 2-0 (6' Cavani, 90' aut. Vallejo)

Tottenham-Manchester United 1-3 (40' Son, 57' Fred, 79' Cavani, 96' Greenwood)

Roma-Manchester United: informazioni utili

Data, ora e luogo: giovedì 6 maggio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Fonseca: "Sarà dura recuperare. Il rigore? Non c'era"

Europa League Roma-Manchester United: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA