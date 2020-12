Un Napoli in grande forma dopo il doppio 4-0 in campionato ai danni di Roma e Crotone, è pronto ad ospitare gli spagnoli della Real Sociadad nella sesta giornata del girone F di Europa League. Si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle 18:55 di giovedì 10 dicembre, e la partita sarà trasmessa su SkySport e in chiaro su Tv8. Gli azzurri arrivano dallo splendido 4-0 contro il Crotone, e con il primo posto nel girone consolidato nell'ultima settimana. La squadra di Gattuso con un pareggio si garantirebbe automaticamente il passaggio del turno. Mentre con una vittoria sarebbe sicura del primo posto. La partita d'andata del 29 ottobre era finita 1-0 per i partenopei con gol di Politano.