Cluj-Roma, sfida valida per la quarta giornata del girone A della Europa League, si giocherà allo stadio Constantin Radulescu di Cluj giovedì 26 novembre con fischio d'inizio alle ore 21:00. I giallorossi, usciti fortissimo dall'ultimo turno di campionato con un 3-0 sul Parma di Liverani, tentano di conquistare qualificazione alla seconda fase. Con una vittoria ed il contemporaneo risultato utile dello Young Boys con il CSKA Sofia, la squadra di Fonseca sarebbe alla seconda fase con due giornate d'anticipo. La partita d'andata è terminata con un rotondo 5-0 per Dzeko e compagni. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, e le statistiche Opta delle due formazioni in Europa League.