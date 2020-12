La Roma cede per 3-1 in casa del CSKA Sofia e conosce la prima sconfitta europea proprio all'ultima giornata del girone. Fonseca inserisce una formazione piena di seconde linee e giovani della Primavera e ne paga le conseguenze. La nota positiva è rappresentata da Tommaso Milanese, che realizza la rete del momentaneo pareggio. Male invece Diawara e Fazio, che regalano ai bulgari un gol a testa. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.