Consapevoli del rischio di scatenare sfottò tra tifoserie, parliamo della nuova Europa League partendo… dall’Inter. Perché la sconfitta in finale contro il Siviglia è una ferita ancora aperta e fonte di scherno da parte degli avversari. Più che normale. Ma la banda Conte, nell’anomalo agosto europeo, ha dimostrato che affrontare l’Europa League con la voglia di arrivare in fondo può dare molte soddisfazioni. Si potrebbe dire che il campionato era già terminato e che Antonio ha potuto schierare in campo sempre i migliori (secondo lui…), senza ragionamenti di turnover che con la Serie A in corso sono necessari e naturali. Tesi più che lecita. Ma ogni tifoso interista potrà testimoniare che l’adrenalina da avvicinamento alla finale era un qualcosa sconosciuto da anni. Sensazioni sbiadite che sono tornate in vita. Tutto questo per dire, all’alba dell’edizione 2020/21: Milan, Napoli e Roma, ne vale la pena. A prescindere da come andrà. E lo dice anche Mertens: "Prendiamo esempio dall'Inter", le sua parole alla vigilia.

Il premio... economico

Le ragioni per cui è doveroso onorare la competizione sono molteplici. Oltre alle emozioni da regalare ai tifosi, che dovrebbero sempre essere al primo posto. Partiamo dall’aspetto meramente economico, un dettaglio sempre più rilevante nel calcio di oggi. L’accesso alla fase a gironi dell’Europa League ha portato nelle casse dei club già 15 milioni di euro: il cardiopalma dei tifosi del Milan durante i rigori contro il Rio Ave ha avuto il giusto riconoscimento. Con un’eventuale vittoria della coppa (guardiamo lontano, ma è bene avere il quadro completo) il montepremi toccherebbe i 35 milioni totali. Chi vuol essere milionario?

Il ranking e il tabù

Guardando oltre al proprio orticello, c’è un Paese da rappresentare. Un’Italia calcistica da anni sospesa tra la voglia di tornare grande e la realtà di un’Europa che sembra sempre sfuggire ed essere un passo avanti. Il ranking UEFA non perdona: Spagna, Inghilterra e Germania davanti all’Italia, con la Francia dietro. Fare bene in Europa è un dovere per il bene di tutto il movimento calcistico nostrano: Milan, Napoli e Roma hanno tutte le carte in regola per essere utili alla causa, oltre che per togliersi delle soddisfazioni personali. C’è poi un tabù: quei 21 anni senza la vittoria della coppa per una squadra italiana. Da quando la competizione si chiama Europa League, poi, nessun nostro club ce l’ha fatta. Gli anni iniziano a pesare.

Prestigio europeo

C’è poi un filo che lega passato e presente, storia scritta e storia da scrivere. Prendiamo il Milan: i fasti europei sono soltanto un dolce ricordo, ma per tornare a quei livelli c’è bisogno di iniziare a salire gradini. Se non si parte, non si arriva. Il Diavolo ora ha una sua identità, sta acquisendo fiducia in Serie A e l’Europa è una tappa fondamentale nel percorso di crescita della squadra di Pioli: ogni partita può essere benzina in più per il motore rossonero. Benzina per un Milan che sogna un ritorno in Champions League ma che intanto deve dimostrare di poter competere in Europa League: passaggio obbligato per tornare al prestigio di un tempo. Prestigio europeo che cercano anche Napoli e Roma: questa Europa League può davvero essere terreno fertile per sognare l’impresa.

Qualificazione in Champions League

Abbiamo parlato del sogno Champions del Milan, lecito dopo l’avvio convincente di stagione. Ma il piazzamento tra le prime quattro non è l’unica via: le concorrenti sono agguerrite, con Inter, Lazio, Juventus e Atalanta oltre alle tre squadre impegnate in Europa League che puntano alle prime quattro posizioni. Sarà battaglia senza esclusione di colpi ed è bene non dimenticare anche la possibilità di arrivare in Champions dalla seconda porta: quella della vittoria dell’Europa League. Strada tortuosa e complicata, vero, ma perché non provarci? Senza dimenticare che la vittoria della coppa garantisce la finale di Supercoppa europea e la prima fascia nei sorteggi di Champions League. Direttamente nell’Europa dei grandi, saltando molti step. Mica male.

Le squadre sono attrezzate?

In conclusione: la medicina Europa League non sembra avere controindicazioni. Se non il dispendio di energie che comporta in una stagione contratta e densa di impegni. Le nostre squadre sono attrezzate per onorare al meglio la doppia competizione? Il Napoli sì: Gattuso ha molte soluzioni in tutti i reparti e può davvero fare strada con l’organico a sua disposizione senza sacrificare nulla. AZ e Real Sociedad (ci perdoni il Rijeka) sono da rispettare, ma non devono far paura. Milan e Roma hanno trovato un loro equilibrio e un ottimo mix tra giovani e veterani (Ibra da una parte, Dzeko-Pedro dall’altra): il rischio di perdere il filo facendo ruotare le pedine c’è. Ma Pioli ha già fatto a meno di Zlatan senza perdere ritmo in campionato e Fonseca ha un girone sulla carta semplice: con la giusta attenzione non dovrebbero esserci problemi a superare la fase a gironi. E dai sedicesimi l’acquolina in bocca farà il resto. Milan, Napoli e Roma: buona Europa League. Onoratela: ne vale la pena.

