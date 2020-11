Dopo le prime quattro giornate di Europa League è già tempo dei primi verdetti: a 180' dalla fine della fase a gironi, diverse squadre hanno già staccato il pass per i sedicesimi di finale della competizione: continuano il proprio cammino di sole vittorie Arsenal e Hoffenheim, dominatrici indiscusse dei gruppi B ed L, al Leicester basta il pareggio esterno contro il Braga per festeggiare il passaggio del turno. Buone notizie anche per l'Italia: la prima squadra a festeggiare l'accesso ai sedicesimi è la Roma di Fonseca, decisivo lo 0-2 inflitto al Cluj.