Incredibile, ma vero. L'Ajax non ha inserito Sebastien Haller nella lista dei giocatori per l'Europa League. L'acquisto record dei Lancieri, autore già di 2 gol e 4 assist in 6 gare di Eredivisie, potrebbe quindi non giocare nella fase ad eliminazione diretta della competizione, secondo il portale olandese NU.nl, che riporta anche le parole di un portavoce del club: