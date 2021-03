L'Ajax ipoteca la qualificazione ai quarti di finale di Europa League rifilando un secco 3-0 allo Young Boys ad Amsterdam: tutte nella ripresa le reti dei Lancieri che portano la firma di Klaassen, Tadic e Brobbey. Passaggio del turno ipotecato anche per il Villarreal, che si impone 2-0 sul campo della Dinamo Kiev con i gol di Pau Torres e Albiol. Finisce in parità il match tra lo Slavia Praga e i Glasgow Rangers neo campioni di Scozia (botta e risposta targato Stanciu-Helander). Stesso risultato anche nel match più atteso degli ottavi tra Manchester United e Milan : nel primo round a Old Trafford Diallo porta in vantaggio i Red Devils al 50', Kjaer al 92' segna il preziosissimo e pesantissimo pari rossonero.