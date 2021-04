Il Manchester United ipoteca la semifinale vincendo 2-0 a Granada, l'Arsenal non va oltre l'1-1 a Londra contro lo Slavia Praga e il Villarreal si impone 1-0 a Zagabria contro la Dinamo. Questi i verdetti dei match d'andata dei quarti di finale di Europa League, quadro completato dal successo per 2-1 della Roma sull'Ajax ad Amsterdam

A Granada vittoria pesante del Manchester United che al 31', in una partita animata dalla clamorosa invasione di campo di un uomo completamente nudo pochi minuti dopo il calcio d'inizio, sblocca il risultato con Rashford: l'attaccante inglese, servito da un perfetto lancio in profondità di Lindelof, non sbaglia tutto solo davanti a Rui Silva. I Red Devils di Solskjaer non brillano ma trovano il raddoppio al 90' grazie a un calcio di rigore trasformato da Bruno Fernandes. Al ritorno a Old Trafford tra una settimana non ci sarà Maguire, ammonito sotto diffida.