Tutto facile per i ragazzi di Arteta: Gunners che nella trasferta norvegese contro il Molde raccolgono la quarta vittoria su quattro partite giocate fin qui in Europa League che vale il pass per i sedicesimi di finale della competizione con due turni di anticipo. Tutto nel secondo tempo, con Pepé che al 50esimo si fa perdonare la spiacevole uscita dell'ultimo turno di campionato e apre le marcature. Il raddoppio arriva 5 minuti dopo e porta la firma di Nelson, a calare il tris nel finale, poi, ci pensa Balogun a pochi secondi dal suo ingresso in campo al posto di Nketiah. Arsenal che con 12 punti, 12 gol fatti e appena 4 subiti si conferma la squadra da battere dell'intera competizione, Molde che può comunque continuare a lottare per il secondo posto nel gruppo B.

Lo Sparta Praga insidia il Milan in ottica qualificazione

Milan fermato sul pareggio dal Lille, lo Sparta Praga ne approfitta schiantando il Celtic con un sonoro 4-1. Il gol del solito Edouard illude gli scozzesi, sempre più ultimi nel girone H, prima della mezz'ora, però, i padroni di casa prendono saldamente in mano il pallino del gioco ribaltando il risultato già prima dell'intervallo: l'ex Fiorentina Hancko ristabilisce la parità, Julis al 38esimo mette a segno il gol de sorpasso. Nel finale il Celtic si riversa in avanti a caccia del pareggio, i Cechi ne approfittano mettendo in ghiaccio i tre punti grazie alla doppietta personale di Julis che vale il 3-1 e, a tempo quasi scaduto, con il poker calato da Plavsic, freddo a tu per tu con Bain dopo un contropiede da manuale dei padroni di casa. Sparta Praga che vola a quota 6 punti, solo un punto in meno dei rossoneri.

Vardy all'ultimo respiro, Leicester ai sedicesimi

Ci pensa Jamie Vardy a salvare il Leicester in extremis dalla prima sconfitta di questa edizione dell'Europa League: nella trasferta contro il Braga, gli inglesi agguantano per tre volte il pareggio conquistando il punto che gli vale il passaggio del turno nel girone G. Passano avanti i portoghesi dopo 4 minuti con Elmusrati, con il pareggio immediato delle Foxes che porta la firma di Barnes. Braga che non si dà per vinto e prima della mezz'ora rimette la testa avanti con Paulinho. Per il nuovo pareggio del Leicester, allora, bisogna aspettare il 79esimo, quando Thomas converte in gol lo spunto in mezzo di Maddison. Al 90esimo arriva il gol del presunto KO con Fransergio che riporta avanti il Braga, ma la difesa portoghese non aveva ancora fatto i conti con Vardy, che all'ultimo respiro non trema e mette a segno il definitivo 3-3 che qualifica gli inglesi ai sedicesimi.

Tutte le partite delle 19:00

AEK Atene-Zorya 0-3

Braga-Leicester 3-3

CSKA Mosca-Feyenoord 0-0

CSKA Sofia-Young Boys 0-1

Gent-Stella Rossa 0-2

LASK Linz-Anversa 0-2

Slovan Liberec-Hoffenheim 0-2

Lille-MILAN 1-1

Maccabi Tel Aviv-Villarreal 1-1

Molde-Arsenal 0-3

Qarabag-Sivasspor 2-3

Sparta Praga-Celtic 4-1

Wolfsberger-Dinamo Zagabria 0-3

