L'Arsenal se la cava in extremis. Dopo l'1-1 dell'andata, il Benfica sfiora l'impresa e l'eliminazione dei Gunners ma Aubameyang firma un 3-2 pesantissimo. Nelle altre gare la sorpresa la regala il Molde che stacca il pass per gli ottavi andando a vincere in Germania mentre Ajax e Villarreal superano Lille e Salisburgo. Shakhtar Donetsk e Rangers (quanti gol con l'Anversa) sul velluto.