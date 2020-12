Un tempo non basta. E’ questo quello che dice la prestazione del Napoli in casa dell’AZ Alkmaar nella 5a giornata del Gruppo F di Europa League. Una partita che poteva essere decisiva per i partenopei; ma che alla fine così non si è rivelata. Un peccato, perché il contemporaneo pareggio a sorpresa della Real Sociedad contro il Rijeka non solo avrebbe qualificato matematicamente la squadra di Gattuso ai sedicesimi con un turno d’anticipo; ma l’avrebbe fatto lasciando al Napoli anche la certezza di essere primo nel girone. E invece, appunto, il Napoli, gioca un buon primo tempo dimenticandosi però di scendere in campo – o quasi – nella ripresa. L’AZ segna, impone il gioco e rischia anche di vincerla: a salvare i partenopei è infatti una gran parata di Ospina sul calcio di rigore di Koopmeiner; arrivato dopo il gol di Martins Indi che aveva pareggiato il vantaggio al 6’ di Mertens. Gattuso registra così un piccolo passo indietro ma si mette soprattutto nella delicata situazione di affrontare una partita secca settimana prossima: con 8 punti, gli stessi dell’AZ Alkmaar, la Real Sociedad arriverà a Napoli con un solo risultato a disposizione; la vittoria. Al Napoli di contro basterà un pareggio, ma attenzione: significherebbe, in caso di probabile vittoria contemporanea dell’AZ col Rijeka, arrivare secondo nel girone. E rischiare qualcosina in più al sorteggio. Insomma, il Napoli dovrà giocare una partita vera. E forse sarebbe convenuto farlo già questa sera...