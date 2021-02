Una Roma scintillante contro l'Udinese cerca conferme anche in Europa. Dopo la bruciante sconfitta di Torino contro la Juventus, la truppa di Fonseca ha servito un secco 3-0 sui friulani riprendendosi il terzo posto in classifica. In Europa League i giallorossi hanno pescato dall'urna lo Sporting Braga, formazione portoghese che occupa il terzo posto in campionato, è allenata da Carlos Carvalhal ed è il luogo dove Paulo Fonseca ha conosciuto la ribalta internazionale. Ci sono pochi dubbi di formazione per il portoghese, che per il rientro in patria prepara una schema molto offensivo. Il classico terzetto difensivo composto da Mancini, Ibanez e Kumbulla, Spinazzola e Karsdorp a presidiare le fasce, Villar in mediana e Borja Mayoral come prima punta. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match.