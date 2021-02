Milan-Manchester United non sarà mai una sfida banale. Nella loro storia rossoneri e Red Devils si sono incrociati 5 volte in turni ad eliminazione diretta, tutte in Champions League: in quattro ha avuto la meglio il club di Milano, in una sola (l'ultima) gli inglesi. A livello di palmares è lo scontro più affascinante del tabellone degli ottavi di Europa League, un ritorno al passato in cerca di riscatto per Zlatan Ibrahimovic, 29 gol a Manchester dal 2016 al 2018. Di sicuro si tratta anche della peggiore combinazione possibile per la squadra di Stefano Pioli che dopo un avvio di stagione da sogno, da qualche settimana ha mostrato le prime difficoltà soprattutto dal punto di vista atletico. Un crash test in due settimane complicate, calendario alla mano: trasferta a Verona contro l'Hellas il 7 marzo, United a Old Trafford l'11, big match contro il Napoli a San Siro il 14, ritorno con il Manchester il 18 e chiusura al Franchi il 21 contro la Fiorentina.