Risultato che ha del clamoroso. Se il 2-0 dell'andata non era una certezza, poco ci mancava. Quella deldoveva essere una trasferta "comoda” contro la, ma così non è stato. I padroni di casa hanno pescatonella serata di grazia, con l'attaccante classe '92 che ha realizzato una tripletta storica . Eliminazione che fa male per gli Spurs che puntavano tanto a questa Coppa anche come tramite per recuperare un posto in Champions, visto che in Premier il 4° posto è molto lontano ( la classifica della Premier League ). Il Tottenham proverà ora a consolarsi con la finale di Coppa di Lega: basterà? Ai quarti, oltre alla Dinamo Zagabria, si qualificano anchee la 2-1 allo Shakhtar ).