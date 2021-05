Europei in base a chi potesse 9500 spettatori per la finale di Europa League in programma Danzica. La UEFA rivuole i tifosi agli stadi. Dopo aver scelto le sedi degliin base a chi potesse realmente ospitare il 25% di pubblico (tra queste c'è anche Roma ), è stata data autorizzazione alla presenza di pubblico anche per le finali di Champions League e di Europa League. In attesa di conoscere il numero di spettatori che potrà assistere all'atto finale della Champions ad Istanbul, le autorità polacche hanno autorizzatoper la finale di Europa League in programma il 26 maggio

La vendita dei biglietti è partita sul sito della UEFA, ma il massimo organismo di calcio europeo ha specificato che i tifosi provenienti dall'estero dovranno tassativamente attenersi alle restrizioni e a particolari requisiti per l'ingresso nel territorio polacco.

Negativi al covid? Vaccini? Non si conoscono ancora i requisiti

Ci saranno 4000 biglietti a disposizione da spartirsi tra le tifoserie delle due squadre che arriveranno in finale e altri 2000 biglietti saranno poi disponibili sul sito per la vendita fino a venerdì 7 maggio. Il resto va al comitato organizzatore, la UEFA, le Federazioni, emittenti e partner commerciali. Ancora da conoscere, però, il regolamento covid a cui i tifosi dovranno attenersi e le autorità polacche hanno tempo entro la fine della settimana per pubblicare il “loro” regolamento per l'ingresso allo stadio. Sicuramente, qualsiasi tifoso potrà entrare solo se in possesso di tampone negativo al covid, ma non è specificato se dovrà anche essersi sottoposto alla vaccinazione. Lo scopriremo al termine della settimana.

