Non può certo sorridere Paulo Fonseca dopo il pareggio a reti bianche della sua Roma contro il CSKA Sofia . All'Olimpico i giallorossi non hanno brillato, soprattutto in fase offensiva come riconosciuto dallo stesso tecnico:

"I giocatori scesi in campo stasera non hanno il ritmo dei titolari, non c'è stata molta intensità offensiva. Spesso abbiamo sbagliato nell'ultimo passaggio e non siamo stati sufficientemente aggressivi. Smalling si è allenato pochi giorni, non poteva stare in campo per novanta minuti: vedremo come si sentirà in questi giorni per poi decidere se potrà giocare domenica con la Fiorentina".