"Ci giocavamo un bel 50% del passaggio del turno dopo aver complicato con il k.o. con l'AZ. Non era facile venire qui, contro una squadra in salute. La Real Sociedad di solito fa pressione ultra-offensiva, oggi ha cambiato e ci ha messo in difficoltà. A livello tattico la mia squadra mi è piaciuta tantissima, a livello tecnico potevamo fare meglio. Ma bravi ai ragazzi perché siamo stati solidi".

"Forse sì, forse no. Ho la sensazione di avere una squadra che lavora con grande serietà. E' una squadra forte e mi dà tanta sicurezza. Per la qualità che abbiamo mi piacerebbe riuscire a venire qui e giocare in modo diverso. La squadra mi è piaciuta, ma per diventare forti anche se cambiamo 5-6 uomini deve restare la mentalità. Abbiamo fatto una grande partita a livello tattico, ma potevamo sviluppare meglio. C'è la consapevolezza di avere una squadra forte. Non so se possiamo lottare per lo scudetto, la cosa importante è arrivare in Champions League. La mattina quando ti svegli bisogna farsi il segno della croce e sperare di perdere il minor numero di giocatori possibili. Bisogna avere pazienza vista la situazione di quest'anno"