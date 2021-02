Dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus, il Napoli è chiamato a non perdere la concentrazione per i sedicesimi di Europa League. I partenopei hanno pescato dall'urna il Granada, formazione spagnola allenata da Martinez Penas che attualmente occupa l'ottavo posto nella Liga. Pochi dubbi di formazione per Gattuso che non dovrebbe recuperare né Koulibaly né Kostas Manolas. A centrocampo ci sarà Lobotka insieme a Bakayoko mentre davanti Elmas torna titolare insieme a Politano, Insigne e Osimhen. Out Lozano. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match.