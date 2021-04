Calcio

Europa League, Il Granada si allena a...sasso-carta-forbice in vista del Manchester United

EUROPA LEAGUE - Spensieratezza per il Granada che alla viglia del match di ritorno dei quarti contro lo United (2-0 all'andata per i Red Devils) si diverte e alleggerisce la tensione per quella che potrebbe essere la prima semifinale europea della sua storia.

00:01:00, un' ora fa