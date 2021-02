All'indomani dell'ultimo giorno di mercato, ecco che le squadre impegnate nelle competizioni europee dovevano esibire le proprie liste entra la mezzanotte per la fase ad eliminazione diretta di Europa League. E così è stato anche per il Milan che in questa sessione ha ingaggiato Mandzukic, Meïté e Tomori. Il fatto di aver ceduto Conti non ha prodotto uno slot in più per i rossoneri (in quanto giocatore cresciuto in Italia), che potevano sostituire solo i partenti Duarte e Musacchio. Per inserire un terzo nome, ecco che bisognava toglierne uno precedente dalla lista: il ballottaggio era quello tra Krunic e Hauge e alla fine l'ha spuntata l'ex centrocampista dell'Empoli.