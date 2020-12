AZ Alkmaar-Napoli, match della 5a giornata del Gruppo F dell'Europa League 2020-2021 si è concluso col punteggio di 1-1. Il Napoli di Gennaro Gattuso in virtù di questo risultato resta ancora al comando del girone con 10 punti, ma nell'ultima giornata dovrà fare almeno un punto in casa contro la Real Sociedad. L'AZ Alkmaar a 8 punti, gli stessi della Real Sociedad, resta in piena corsa nell'ultima giornata contro il Rijeka. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del NAPOLI

Europa League Ospina salva il Napoli: 1-1 ad Alkmaar, qualificazione rimandata 2 ORE FA

David OSPINA 7 – Il migliore in campo insieme a Koopmeiners, uomo a sbagliare il rigore dell’AZ (ma capace di fare danni a sinistra dall’inizio alla fine). Tornando a Ospina però la sua parata sul penalty è davvero super: parte prima ma si spinge fortissimo, arrivando a dire di no su un penalty che era anche ben calciato. Parata che tiene il Napoli primo nel girone ma che non cambia la storia dell’ultima giornata: ai suoi servirà comunque un pareggio (lo stesso risultato che sarebbe servito anche in caso di sconfitta).

Giovanni DI LORENZO 5 – Serve l’assist per Mertens, ma poi sulla sua fascia subisce la furia di Koopmeiners. E non lo vede davvero mai.

Nikola MAKSIMOVIC 6 – Match onesto in copertura. Il centrale da ‘Europa League’ si conferma un giocatore attento.

Kalidou KOULIBALY 6 – E’ l’unico insostituibile di Gattuso. Gioca una partita attenta e tiene nel finale quando l’AZ ci prova.

Faouzi GHOULAM 5 – Combina pochissimo in spinta, dove costruisce poco e offre poco. Dal 66’ Mario RUI 6,5 – Buono il suo impatto, con un assist al bacio che uno sciagurato Petagna mette fuori.

Fabian RUIZ 6 – E’ nell’azione che apre al gol di Mertens, ma poi soffre la pressione di un AZ molto alto. Dal 57’ Eljif ELMAS 5 – Ingresso a perdere: tocca pochi palloni e non si esibisce mai in una giocata degna di nota.

Tiemoue BAKAYOKO 5 – Prova a tenere come schermo davanti alla difesa e in quel lavoro è anche tutto sommato onesta la sua prestazione. L’eccesso di foga però sulla corsa regala il rigore dell’AZ. Ospina lo può salvare sul campo, ma non in queste pagelle.

Piotr ZIELINSKI 5,5 – Meno brillante rispetto alla bella partita in campionato con la Roma. Servirà un po’ di tempo: è stato a lungo fermo e stasera l’AZ ha imposto ritmi alti. Dal 61’ Andrea PETAGNA 6 – Un voto paradossale perché fa tutto bene, ma non segna. I movimenti, il lavoro per la squadra sono stati eccellenti. Davanti alla porta però non riesce a chiudere due occasioni: la prima, di testa, la più clamorosa.

Matteo POLITANO 5 – Non è la sua serata: non riesce ad innescarsi e a vincere un singolo duello. Dal 61’ Hirving LOZANO 5,5 – Prova a portare un po’ di dinamismo nell’uno contro uno, ma la realtà è che anche il messicano combina poco nella sua mezz’ora.

Dries MERTENS 6,5 – Preciso, nel gol, con un taglio e un movimento sul filo del fuorigioco da vero numero 9. Lotta e prova a farsi vedere ogni qualvolta il Napoli si porta in avanti. Presente. Dal 66’ Diego DEMME 6 – Si mette a protezione in un finale di sofferenza. Sicuramente meglio di altri.

Lorenzo INSIGNE 4,5 – Gattuso gli aveva chiesto di essere meno musone e prendersi più responsabilità. La risposta sul campo di Insigne? Non pervenuta.

All. Gennaro GATTUSO 6 – La sua è una creatura di difficile comprensione. In grado di fare partite super, ma anche di avere momenti di lunga sofferenza come nella ripresa questa sera. Qual è la vera natura di questo Napoli? Una domanda a cui ancora probabilmente non c’è risposta. Nel mentre resta primo nel girone e con due risultati disponibili su 3 nell’ultima sfida, al San Paolo, contro la Real Sociedad. Insomma: potrebbe andare peggio.

Le pagelle dell’AZ ALKMAAR

Bizot 6; Sugawara 6, Hatzidiakos 5,5, Martins Indi 6, Wijndal 6,5; Midtsjoe 6, de Wit 6, Koopmeiners 7; Stengs 5, Gudmundsson 6 (70’ Boadu 6), Aboukhlal 6,5 (82’ Karlsson sv.) All. Slot 6,5.

Classifiche e risultati

De Laurentiis presenta così Gattuso: "È il momento di Ringhio Starr"

Europa League Real Sociedad-Napoli 0-1, le pagelle: muro Koulibaly 29/10/2020 A 22:35