Grande carica e voglia di rivincita. Non potrebbe essere diverso lo stato d'animo del Milan alla vigilia del match di Europa League contro il Lille. I rossoneri, reduci dall'autoritaria vittoria per 3-1 in quel di Napoli, vogliono prendersi una bella rivincita dopo la cocente sconfitta di San Siro datata 5 novembre. In quella serata, con i colpi di Yazici (tripletta), i ragazzi di Galtier fecero conoscere ai rossoneri la prima - e tutt'ora unica - sconfitta stagionale. Un motivo per rifarsi, e per dimostrare di non essere Ibra-dipendenti - a causa di una lesione al bicipite femorale, lo svedese si fermerà per un paio di settimane - Daniele Bonera, in conferenza stampa, ha parlato così.

Può essere un problema l'assenza di Ibra?

"Il fatto che giochiamo ogni tre giorni ormai è una cosante, la rosa è di alto livello e possiamo cambiare molti giocatori. E' vero che ora abbiamo qualche giocatore infortunato ma la cosa importante è lo spirito, come si è visto a Napoli si vedrà anche domani sera. Ibra è carico per tornare prima possibile, ma non è una novità. E' un grande atleta e un grande uomo, pronto a recuperare subito".

La gara di Napoli può essere una spinta?

"Vincere fa sempre bene, affrontiamo una grande squadra prima in classifica nel girone e seconda in campionato. Nella gara d'andata abbiamo fatto degli errori tattici e di posizionamento, ma questa volta vogliamo rifarci. Abbiamo una mentalità di imporci ovunque, dobbiamo continuare con questa squadra".

Credete che il Milan sia sottovalutato?

"L'importante è sentirsi forti all'interno del gruppo, la nostra mentalità è consolidata, sappiamo cosa fare. Vogliamo rimanere in alto, poi da fuori e su quello che si dice fa parte del gioco".

A ruota di Daniele Bonera, promosso in panchina per colpa della positività al covid-19 riscontrata da Stefano Pioli, ecco Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, partendo Napoli, è arrivato sul tema Lille e su quello contrattuale.

A Napoli è stata la vittoria del gruppo?

"Abbiamo vinto da squadra, era una gara difficile ma insieme ci siamo riusciti, la vittoria l'abbiamo ottenuta grazie a questo spirito".

E' stata una sorpresa la sconfitta contro il Lille?

"E' stata una sconfitta difficile, abbiamo sofferto contro una grande squadra e abbiamo perso. Abbiamo lavorato tanto su cosa non è andato bene durante la partita e su cosa non ha funzionato, e cercheremo di vincere domani. Faremo di tutto per vincere".

Nel tuo contratto c'è una clausola di 50 milioni, rimarrai a lungo al Milan?

"Non penso a questo, penso al campo e sto molto bene al Milan. Sto giocando e imparando tanto. Un anno fa ero un giocatore diverso. Ibrahimovic mi ha fatto diventare migliore, chiede sempre la perfezione in allenamento e in partita, mi aiuta tanto a crescere."

Cosa rappresenta per te tornare in Francia?

"Sempre un piacere tornare in Francia e giocare contro una grande squadra come il Lille, ma soprattutto farlo con il Milan che è una grande squadra, il mio lavoro paga. Spero di continuare a giocare ancora qui per il Milan".

