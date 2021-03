Manchester United-Milan è una sfida tra due grandi nobili d'Europa, che seppur da anni non trovano più spazio sui palcoscenici che le hanno fatte grandi, continua ad affascinare. Un doppio incrocio in una settimana che regalerà un posto ai quarti di finale. Abbiamo chiesto ad alcuni giornalisti delle redazioni di Eurosport UK ed Eurosport Italia un pronostico per il doppio incrocio.

Pete Sharland, Eurosport UK – Manchester United

Se queste due squadre avessero giocato nel girone, avrei detto che il Milan sarebbe stata la favorita. Tuttavia, dato il loro stato di forma e i giocatori che mancheranno, è difficile affermare con certezza qualcosa. Forse lo United è favorito all’andata, ma il Milan potrebbe comunque avere una chance al ritorno, che dipenderà però dal risultato che riuscirà a strappare a Old Trafford. La miglior strategia per il Milan potrebbe essere giocare un match attendista e agire in contropiede.

Alexander Netherton, Eurosport UK – Manchester United

Manchester United e Milan hanno molto in comune questa stagione. Entrambe sono seconde in campionato, ma al tempo stesso molto lontane dai loro rivali cittadini nella lotta al titolo. Hanno anche molti punti deboli, ma come il Manchester City è superiore all’Inter, penso che il Manchester United lo sia al Milan. Considerando che il Manchester United arriva comunque meglio in termini di formazione, questa partita si porta comunque dietro un’incongruenza: ovvero il ManU è la squadra favorita, ma nessuno si sorprenderebbe se il Milan riuscisse a passare il turno. Detto questo, il mio pronostico resta sullo United: 3-2 complessivo andata/ritorno.

Ben Snowball, Eurosport UK – Manchester United

E’ difficile non dire Manchester United. Anche se il Milan dovesse restare in partita a Old Trafford, il bilancio dei Red Devils lontano da Manchester è eccellente in questa stagione e credo possano segnare anche a San Siro. Il Milan avrebbe avuto bisogno di giocare questa partita alcune settimane fa, con i suoi giocatori migliori in forma e con il ManU che sembrava in difficoltà. Ma la squadra di Solskjaer ha rotto l’incantesimo di 21 partite consecutive vinte dal Manchester City nel derby e quelli sono i tipici risultati che ti danno grande fiducia. Credo insomma che possa fare la sua partita in casa e giocarsela tranquillamente anche a San Siro, magari con un gol da gestire poi in contropiede.

Matteo Zorzoli, Eurosport Italia - Man. United

Senza Ibrahimovic, Rebic, Calhanoglu, Theo Hernandez e Bennacer la trasferta del Milan a Old Trafford è una missione impossibile. Penso che questo doppio test per il Milan possa rappresentare una prova per vedere sul serio se nella prossima stagione saranno pronti a tornare la Champions League, che manca dal 2013. L’approccio mentale a questa sfida sarà curiale non tanto per il risultato in sé, ma per far crescere l’esperienza di un gruppo molto giovane.

Simone Pace, Eurosport Italia – Man. United

Non è un buon momento per il Milan, che nonostante la vittoria contro l’Hellas Verona continua ad avere troppi infortunati. Senza i vari Ibrahimovic, Calhanoglu, Theo Hernandez, Rebic, Bennacer e Mandzukic sarà molto complicato battere lo United e qualificarsi per i quarti di finale. Io credo che sarà decisiva l’andata. Se il Milan troverà un buon risultato (pareggio o sconfitta di misura), potrebbe avere una chance a San Siro. Altrimenti sarà quasi impossibile. Al di là di tutto comunque la sfida al Manchester United rappresenta una grande opportunità di crescita per una squadra giovane e ambiziosa come il Milan. Sarà una specie di crash-test.

