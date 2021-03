Manchester United-Milan: la gara d'andata degli ottavi di Europa League. I rossoneri hanno raggiunto la top-16 della seconda rassegna continentale per importanza Pioli dovrà fare sicuramente a meno del grande ex Zlatan Ibrahimovic, a cui si aggiunge il sicuro forfait di Bennacer. Tonali favorito a centrocampo. Se Calhanoglu non è al top, dentro Brahim Diaz. Recupera Theo Hernandez. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match. . I rossoneri hanno raggiunto la top-16 della seconda rassegna continentale per importanza dopo aver eliminato la Stella Rossa di Dejan Stankovic, mentre il Manchester United ha sistemato la pratica Real Sociedad con un comodo 4-0 all'andata e gestendo lo 0-0 al ritorno.. Tonali favorito a centrocampo. Se Calhanoglu non è al top, dentro Brahim Diaz. Recupera Theo Hernandez. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match.

Manchester United-Milan: le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjaer

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Leao. All. Pioli

Statistiche

Lo United ha vinto il confronto diretto più recente, ma il Milan si è aggiudicato quattro delle ultime cinque sfide a eliminazione diretta.

Questo è il primo incrocio tra i due club a livello europeo dopo 11 anni. In passato, però sono stati sorteggiati contro cinque volte, sempre nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Lo United è imbattuto in casa da 15 partite di UEFA Europa League (V12 P3) e aveva vinto cinque gare consecutive prima dello 0-0 con la Real Sociedad. Gli inglesi non subiscono più di un gol in casa nel torneo dalla sconfitta del 2011/12 con l'Athletic e hanno mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite.

La vittoria sulla Stella Rossa ha qualificato il Milan per la seconda volta agli ottavi della competizione. I rossoneri hanno infatti affrontato un'altra squadra inglese, l'Arsenal, agli ottavi di tre stagioni fa, perdendo entrambe le partite (0-2 c, 1-3 t).

Questo è l'unico ottavo di finale di UEFA Europa League tra due ex vincitrici della Coppa dei Campioni. Solo un'altra squadra degli ottavi ha già vinto la massima competizione europea per club, l'Ajax.

Mentre il Manchester United è l'unica squadra degli ottavi ad aver vinto la UEFA Europa League, il Milan non ha mai raggiunto la finale nemmeno di Coppa UEFA. Il miglior piazzamento dei rossoneri è stata la semifinale del 1971/72 e del 2001/02.

Il terzino del Milan, Diogo Dalot, è in prestito dal Manchester United. Zlatan Ibrahimović è stato un giocatore del Manchester United dal 2016 al 2018 e ha vinto la UEFA Europa League. Nella nazionale svedese è stato compagno di Victor Lindelöf, difensore dello United.

