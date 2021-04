Manchester United-Roma è l'andata della semifinale dell'ultima squadra italiana rimasta in corsa per un trofeo europeo. I giallorossi di Paulo Fonseca, è l'andata della semifinale dell'ultima squadra italiana rimasta in corsa per un trofeo europeo. I giallorossi di Paulo Fonseca, reduci dalla sconfitta in campionato col Cagliari , si affideranno al solito Edin Dzeko come terminale d'attacco ; i reds recuperano Rashford , mentre Martial è fuori per la sfida dell'Old Trafford.

Manchester United-Roma: le probabili formazioni

Europa League Fonseca si leva un sassolino: "Dette troppe bugie sulla Roma" 08/04/2021 A 21:37

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjær

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: -

Fonseca: "Crediamo nella finale. Mio futuro? Conta la Roma"

Statistiche OPTA

Questo sarà il settimo confronto tra Manchester United e Roma in una competizione europea. I Red Devils hanno perso una sola volta (4 vittorie, 1 pareggio) nei precedenti incontri, tutti in Champions League.

La Roma cerca la sua prima vittoria europea om trasferta con un'avversaria inglese da febbraio del 2001 (0-1 a Liverpool in Coppa UEFA), visto che non è riuscita a farlo negli ultimi 12 incontri in casa con squadre d'oltremanica (4 pareggi, 8 sconfitte).

Edin Dzeko ha segnato cinque gol nelle quattro precedenti partite contro il Manchester United all'Old Trafford, inclusa una doppietta in ciascuna delle ultime due quando giocava per il Manchester City (ottobre 2011, marzo 2014).

Fonseca: “I giocatori mi hanno mandato aff***? Tutte bugie”

Serie A Cagliari-Roma, pagelle: Marin, Joao e Lykogiannis top class 16 ORE FA