Il primo obiettivo della stagione 2020-2021 lo ha portato a casa con 90’ d’anticipo. I rossoneri rimontano due gol di svantaggio al Celtic (prima volta che accade al Diavolo nella sua storia europea), vincono 4-2 e, complice anche il contemporaneo successo del Lille contro lo Sparta Praga, ottengono il lasciapassare per i sedicesimi di Europa League . Un traguardo ottenuto con una grande reazione, dopo un inizio shock, grazie a due gol in due minuti di Calhanoglu e Castillejo nel primo tempo e poi nella ripresa ai guizzi di due volti nuovi di questo Milan sempre più a trazione verde, Jens Peter Hauge (capace di segnare il 3-2 con una splendida serpentina e un piattone chirurgico) e Brahim Diaz (abile con un pallonetto sottomisura a finalizzare un delizioso pallone dello scatenato Hauge). Pioli, al rientro dal Covid, non poteva auspicare in un regalo migliore dai suoi ragazzi che elogia ai microfoni di Sky Sport.

Due settimane a casa mi sono sembrate un'eternità, al di là delle partite c'è la voglia di stare insieme. Abbiamo il piacere di lavorare insieme per dare ed ottenere il massimo. Vogliamo continuare così ed essere ambiziosi. Ibrahimovic? E' un giocatore importante anche quando non gioca, come ha detto Bonera è un capogruppo, ha fatto crescere questa squadra, gli ha dato ancora più competitività. Speriamo possa rientrare presto, non credo possa rientrare domenica, è un problema muscolare e bisogna stare attenti. Meglio attendere una partita e stare bene piuttosto che rischiare. Aspettiamo di capire le sue condizioni e quelle di Leao, abbiamo tante soluzioni, oggi hanno segnato Hauge, Diaz, Castillejo... Sono segnali importanti. Ora le preoccupazioni derivano dagli infortuni, Leao ha avuto un problema in Nazionale, Ibra a Napoli, Kjaer ha avuto un problema muscolare, non conosciamo ancora l'entità. Le temperature non aiutano. Abbiamo voluto tanti impegni e non ci tiriamo indietro, riusciremo a superare anche questi infortuni. Scudetto? Inter, Juventus e Napoli come organici sono più forti di noi e sono partite con obiettivi diversi. Ripeto alla squadra che noi dobbiamo essere ambiziosi per provare a vincere ogni singola partita, abbiamo dimostrato di essere stati alla pari. Questa squadra può crescere ancora tanto, in pochi di loro hanno toccato il loro massimo, mi auguro questa squadra possa crescere ancora".