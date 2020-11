Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 5 – “Uccellato” per tre volte da Yazici: gravi responsabilità sul secondo gol.

Diogo DALOT 5 – Male dietro, molto male: un suo retropassaggio sbagliato accende il Lille.

Simon KJAER 6,5 – Roccioso, puntuale, il migliore dietro in marcatura al netto di una sporcatura sul terzo gol della serata.

Alessio ROMAGNOLI 4,5 - Ancora una volta dietro la lavagna: veniale la sua spinta in avvio su Yazici, ma evitabilissima e ingenua. Continua il “momento no” e le cose non migliorano di certo nella ripresa.

Theo HERNANDEZ 5,5 – Così così stasera: davanti non spacca la difesa avversaria come di consueto e dietro qualcosa concede.

Frank KESSIÉ 5,5 - Parte bene ma si spegne troppo presto e Renato Sanches gli “dà la paga” questa sera.

Sandro TONALI 5 – Non ha ancora le spalle sufficiente larghe per sorreggere il Milan. Regia lenta, scolastica, inefficace. (62’ BENNACER 6 – Entra e manda in porta Rebic. Biglietto da visita non indifferente.)

Samu CASTILLEJO 6 – Guizzante dalla metà campo in su, comunque non aveva demeritato nei primi 45 minuti. Spunti interessanti vanificati dai compagni. (Dal 46' LEAO 5 – Impatto zero per il portoghese al cospetto della sua ex squadra)

BRAHIM DIAZ 6 – Tra i più brillanti nella prima frazione, perde smalto nella ripresa (78’ HAUGE sv)

Rade KRUNIC 5 - Fuori partita, totalmente. (46’ CALHANOGLU 5 – Vedi pagella di Leao…)

Zlatan IBRAHIMOVIC 5,5 - Poco e mal servito, non riesce mai a entrare in partita anche quando prova a mettersi in proprio (62’ REBIC 6 – Impegna Maignan con discreto diagonale in corsa…)

ALL. Stefano PIOLI 5 – Il suo Milan capitola dopo 24 risultati utile consecutivi: le prossime partite ci diranno se è stato un caso o se qualcuno aveva sopravvalutato questa squadra. Questa sera si poteva prenotare il biglietto per la fase a eliminazione diretta: si dovrà invece sgomitare, sin dal prossimo impegno, ovvero la rivincita con i francesi. Troppo brutto questa sera il suo Milan per essere vero…

Le pagelle del Lille

Lille (4-2-3-1): Maignan 6,5; Celik 6, Fonte 6,5, Botman 7, Bradaric 6,5; Xeka 6,5 (68’ Andre 6), Sanches 7,5 (79’ Soumaré sv); Ikone 6,5 (68’ Lihadji 6), Yazici 8 (80’ Yilmaz sv), Bamba 6,5 (85’ Mandava sv); David 6 Allenatore: Galtier 7,5

