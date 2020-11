Il Milan di Pioli torna a sperimentare l'amaro sapore della sconfitta dopo striscia di risultati utili extra large: lo fa con merito, perché a San Siro il Lille di mister Galtier è stata per ampio margine la miglior squadra in campo. E allora il Re dell'ultima notte di libertà in Lombardia è Yusuf Yazici, autore di una tripletta alla Scala del Calcio grazie a un sinistro radiocomandato e all'astuzia del "navigato" bomber. Tra tre settimane la rivincita in Francia: il gap tra prima della Serie A e seconda di Ligue 1 (rebus sic stantibus) è davvero così ampio? Nel frattempo lo Sparta Praga ha rullato il Celtic a domicilio: gruppo H ancora tutto da scrivere...