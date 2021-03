Manchester United-Milan è il piatto forte degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri di Pioli sfidano i Red Devils di Solskjaer in un doppio confronto che promette adrenalina e spettacolo, come nella tradizione di questa grande classica del calcio europeo. United-Milan è anche una storia di grandi incroci, di duelli memorabili tra campioni che hanno scritto la storia del calcio.

Sono solo 9, tuttavia, i giocatori che hanno indossato entrambe le maglie. Alcuni di loro sono famosissimi, altri un po' meno. Alcuni giocano ancora o hanno smesso da poco, altri vanno ricercati un pochino più indietro nel tempo.

Ecco chi sono i 9 grandi ex di Manchester United-Milan: te li ricordavi tutti?

Come giocare qui sotto? Clicca su Play, avrai 3 minuti per completare il Quiz scrivendo il nome del calciatore che hai individuato. Il cognome deve essere scritto in maniera perfetta, le due collonne laterali contengono due suggerimenti.

