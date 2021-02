Due giorni prima della delicata sfida di campionato dell'Olimpico, Milan e Roma sono protagoniste a Nyon nel sorteggio degli ottavi di Europea League. Le squadre di Stefano Pioli e Paulo Fonseca, che hanno eliminato rispettivamente la Stella Rossa e il Braga ai sedicesimi, sono due dei 16 club rimasti nella competizione assieme a Ajax, Arsenal, Dinamo Zagabria, Dinamo Kiev, Granada, Manchester United, Molde, Olympiacos, Glasgow Rangers, Shakhtar, Slavia Praga, Tottenham, Villarreal, Young Boys. A differenza del precedente sorteggio, non ci sono vincoli per gli incroci: tutti possono sfidare tutti, i rossoneri possono incrociare, dunque, anche i giallorossi in un derby tutto azzurro. Vediamo gli accoppiamenti da evitare e gli incroci più abbordabili.

Il borsino per Milan e Roma

Oltre allo spauracchio derby, gli avversari da evitare sono le tre inglesi rimaste in corsa: Manchester United (semifinalista 2020 e oggi secondo in Premier), Tottenham e Arsenal. Più abbordabili Molde e Young Boys, che però hanno conquistato la qualificazione in Germania sul campo di Hoffenheim e Leverkusen. Nell'urna ci saranno anche Dynamo Kiev e Shakhtar già protagoniste in Champions League contro Juve e Inter. Meglio evitare anche l’Ajax che se l’è giocata con Liverpool e Atalanta e le due spagnole Villarreal e Granada (che ha eliminato il Napoli di Gattuso).

Le date

Le partite di andata degli ottavi di Europa League si disputeranno giovedì 11 marzo 2021, mentre il ritorno è in programma giovedì 18 marzo 2021. Come avvenuto finora, le sfide si giocheranno in due fasce orarie, alle ore 18:55 e alle ore 21. Il sorteggio dei quarti di finale (8/15 aprile) e delle semifinali (29 aprile e 6 maggio) si svolgerà venerdì 19 marzo 2021. La finale è in programma a Danzica, in Polonia, il 26 maggio.

