Milan-Stella Rossa, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League andato in scena a San Siro, si è concluso col punteggio di 1-1 . Gara arbitrata dallo spagnolo Jesus Gil Manzano. In virtù di questo risultato i rossoneri si qualificano agli ottavi di finale. A segno Kessie su rigore e Ben Nabouhane, entrambi nel primo tempo. Nella ripresa Gobeljic è stato espulso per doppio giallo. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Fikayo TOMORI 6 - Uno dei migliori nel Milan. Se la cava bene contro Falcinelli, che gli crea pochi problemi. Ha qualche difficoltà in più dopo l'ingresso in campo di Pavkov.

Soualiho MEITÉ 5,5 - Più conservativo rispetto a Kessie. Prova a mettere ordine, ma qualcosa sbaglia e in fase di filtro non è perfetto.

Rade KRUNIC 5,5 - Propizia un calcio di rigore e una punizione dal limite, ma nel pezzo non combina granché. Da trequartista funziona poco ( dal 46' Ante REBIC 5 - Sbaglia tanto, troppo. La cosa migliore è l'assist per Ibra nell'azione del gol annullato a Saelemaekers)

Hakan CALHANOGLU 5 - Non è il Calhanoglu della seconda parte della scorsa stagione e della prima parte di questa. Qualche discreto lampo e poco altro. Non è preciso nemmeno su punizione.

Rafael LEÃO 5 - Troppo solo e non esattamente in serata. Gioca un primo tempo pigro, senza guizzi, e Pioli lo toglie all'intrervallo per far spazio a Ibrahimovic (dal 46' Zlatan IBRAHIMOVIC 6,5 - Il suo ingresso in campo dà la sveglia al Milan, che finalmente torna a giocare a calcio. Mette davanti al portiere Rebic e Saelemaekers)