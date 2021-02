Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio in extremis dell'andata, il Milan deve tornare alla vittoria. Dopo aver perso la leadership in Serie A, la truppa di Pioli si è schiantata contro il treno nerazzurro guidato da Lukaku: 3-0. Ora la stagione entra nel momento decisivo. Vincere contro la Stella Rossa (o anche pareggiare per 1-1) garantirebbe il fondamentale passaggio del turno. Pioli dovrebbe far riposare Kjaer per dare spazio a Tomori e Kalulu. Meite e Kessie a centrocampo mentre davanti spazio a Leao e Rebic con Samu Castillejo largo a destra e Rade Krunic nel ruolo di trequartista. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match.