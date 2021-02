Il Napoli saluta l’Europa League. Ai partenopei non riesce l’impresa di ribaltare il risultato dell’andata contro il Granada, che dopo la vittoria 2-0 all’andata in casa raggiunge gli ottavi di finale nonostante la sconfitta al Diego Armando Maradona: 2-1 il risultato finale. Partita nervosa, che si era messa benissimo per gli uomini di Gattuso con il vantaggio di Zielinski al 3’. Il gol di Montoro ha spento l’entusiasmo del Napoli, che si è riacceso nella ripresa dopo il gol di Fabian Ruiz ma non è riuscito a segnare i due ulteriori gol che gli avrebbero regalato il pass per gli ottavi: tante conclusioni da fuori, grande intervento di Rui Silva su Ghoulam nel recupero. La nota lieta è il ritorno in campo di Mertens, buttato nella mischia da Gattuso dopo il 2-1. Ma per il Napoli prosegue il periodo complicato.