Tre vittorie consecutive e solo un passo per raggiungere i sedicesimi di finale. Il Napoli, dopo la vittoria per 2-0 contro il Rijeka con cui ha onorato Diego Armando Maradona, ha preso la leadership nel girone F di Europa League e ora vede sia il passaggio del turno, che è distante solo una vittoria, sia la possibilità di chiudere il gruppo al primo posto. Grazie alla doppia vittoria sul Rijeka e quella in terra spagnola ai danni della Real Sociedad, alla squadra di Rino Gattuso è sufficiente battere l'AZ Alkmaar (con cui ha perso all'andata) per non fare calcoli e assicurarsi il passaggio del turno. Inoltre, se la Real Sociedad dovesse pareggiare o perdere con il Rijeka, per Lozano e soci sarebbe automaticamente primo posto in classifica. Ecco le possibili combinazioni.