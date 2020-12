Nel giorno del battesimo del Diego Armando Maradona il Napoli si regala il primato nel girone contro un avversario complicato come la Real Sociedad, seconda in Liga. Apre Piotr Zielinski, chiude nel finale William Josè. Un gol importantissimo che consente ai baschi di accedere ai sedicesimi in virtù del k.o. dell’AZ Alkmaar a Rijeka. Diamo i voti ai protagonisti della sfida.

--- Le pagelle del Napoli ---

David OSPINA 6,5 - Sicuro nelle prese alte e attento sui (pochi) tiri della Real Sociedad. Sta dando tanto al Napoli con la sua esperienza

Giovanni DI LORENZO 6 - Un muro ad arginare le scorribande di Monreal

Nikola MAKSIMOVIC 6 - Soffre molto WIlliam Josè nel primo tempo, sbagliando spesso in anticipo: nella ripresa prende le misure e chiude in crescendo

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Personalità al servizio del collettivo: come al solito

Mario RUI 6 - Spinge poco, ma fa bene: dalla sua parte i baschi attaccano con regolarità (dall'82' GHOULAM S.V.)

Fabian RUIZ 6 - Gara senza infamia e senza lode

Tiemoue BAKAYOKO 6,5 - Tanta, tantissima legna in mezzo al campo (dal 70' DEMME S.V.)

Hirving LOZANO 6,5 - Attacca la profondità senza palla e crea tantissimi problemi alla difesa spagnola: l'intervento di Zubeldia su di lui da ultimo uomo era da espulsione (dal 70' POLITANO S.V.)

Piotr ZIELINSKI 7 - Il primo gol dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è suo. Una firma storica con un'esecuzione tutt'altro che banale per mettersi definitivamente alle spalle il periodo di assenza per Covid (dal 76' ELMAS S.V.)

Lorenzo INSIGNE 6 - Non illumina con le sue giocate, ma è diligente sulla sinistra e torna spesso a dare una mano a centrocampo

Dries MERTENS 6 - Partita complicata: arrivano pochi palloni in attacco. Ma, come il capitano, si sforza in copertura (dal 70' PETAGNA S.V.)

All. Gennaro GATTUSO 6,5 - Peccato per il gol di Williams Josè nel finale: sarebbe stato un battesimo perfetto per il "nuovo" stadio. Quattro punti contro la Real Sociedad tra andata e ritorno: primo posto meritato.

--- Le pagelle della Real Sociedad ---

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro 6; Zaldua 6 (dal 46’ Gorosabel 6,5), Zubeldia 5, Le Normand 6, Monreal 7; Portu 4,5 (dal 55’ Barrenetxea 6), Guevara 6, Merino 6,5, Zubimendi 5,5; Januzaj 6,5, Willian José 7. All. Alguacil 6,5

