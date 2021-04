Calcio

Europa League, Paulo Fonseca: ""Per battere l'Ajax servirà una Roma perfetta"

EUROPA LEAGUE - Paulo Fonseca, allenatore della Roma alla vigilia della trasferta delicata ad Amsterdam per il match d'andata dei quarti di finale di Europa League, tesse le lodi della squadra di Ten Hag e non nasconde le insidie di questo doppio confronto: "Ajax ha un potenziale offensivo devastante, sarà complicato ma abbiamo armi per metterli in difficoltà".

