In attesa di giocare il secondo preliminare di Europa League contro i norvegesi del Bodo Glimt (giovedì a San Siro), il Milan conosce già il suo prossimo futuro nella competizione europea. Infatti è stato effettuato poco fa il il pre-sorteggio dei playoff (ultimo turno prima della fase a gironi) ed i rossoneri conoscono già le possibili avversarie.

In caso di vittoria il Milan affronterà una di queste squadre:

Alle 14.00 ci sarà il sorteggio e si scoprirà anche se il Milan potrà giocare questo incontro in casa a San Siro. La buona notizia per la squadra di Stefano Pioli è quella di aver evitato certamente un accoppiamento contro il Tottenham di Josè Mourinho, ma anche con altre squadre insidiose come Sporting Lisbona, PSV Eindhoven e Wolfsburg.