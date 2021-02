Tutto facile per il Manchester United che all'Allianz Stadium di Torino rifila un secco 4-0 alla Real Sociedad: vanno a segno il solito Bruno Fernandes (altra doppietta per lui), Rashford e James. Poker anche per il Tottenham di José Mourinho che sul neutro di Budapest batte 4-1 il Wolfsberger: segnano Son, Bale, Lucas Moura e Carlos Vinicius. Una doppietta di Shick non basta al Bayern Leverkusen a evitare la sconfitta per 4-3 sul campo degli svizzeri dello Young Boys. Il Leicester pareggia 0-0 contro lo Slavia Praga, l'Olympiacos travolge il PSV.