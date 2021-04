Questi i verdetti dei match d'andata dei quarti di finale di Europa League, quadro completato dal r isultato del match tra Roma e Ajax , con i giallorossi che passano il turno dopo l'1-1 dell'Olimpico (e il 2-1 della gara d'andata). Il Manchester United bissa il risultato dell'andata (2-0), elimina il Granada e aspetta la Roma. Dall'altra parte, tutto facile per l'Arsenal a Praga (4-0) e per il Villarreal in casa contro la Dinamo Zagabria (2-1): saranno loro a contendersi un posto nell'altra semifinale di Europa League.

MANCHESTER UNITED-Granada 2-0 (6' Cavani, 90' aut. Vallejo) (andata 2-0)

Sarà il Manchester United l'avversario della Roma in semifinale di Europa League: 2-0 al ritorno dopo il 2-0 dell'andata. All'Old Trafford, al 6' il Manchester trova già il gol del vantaggio: cross di Alex Telles, sponda di testa di Pogba, sinistro al volo di Cavani. Il Manchester gestisce per tutto il secondo tempo e trova il 2-0 allo scadere: sul tocco di Juan Mata, è Vallejo a spedire nella propria porta a tempo già scaduto. Passa il Manchester United.

Alex Lacazette Credit Foto Getty Images

Slavia Praga-ARSENAL 0-4 (18' Pépé; 21' rig. e 76' Lacazette, 24' Saka) (andata 1-1)

Non c'è partita a Praga. Al Sinobo Stadium è il 15' quando Saka rientra sul sinistro e coglie il palo: sulla ribattuta arriva per primo il giovane Smith Rowe, che fa 1-0 per l'Arsenal. L'arbitro però annulla per fuorigioco. Al 18' però è tutto valido quando Pépé mette dentro con il sinistro da due passi su assist perfetto del solito Smith Rowe. Al 21' l'Arsenal si porta sul 2-0: Saka toccato in area di rigore, dal dischetto Lacazette non sbaglia, spiazzando Kolar. I Gunners non si fermato e al 24' ecco il 3-0, con Saka che questa volta si mette in proprio e segna di sinistro. Il 4-0 arriva al 76' e porta ancora la firma di Lacazette. Passa l'Arsenal.

VILLARREAL-Dinamo Zagabria 2-1 (38' Paco Alcacer, 43' G. Moreno; 74' Orsic) (andata 1-0)

Sarà Arsenal vs Villarreal in semifinale. Al'Estadio de la Cerámica, parte meglio il Villarreal: al 25' solo il palo ferma l'iniziativa del nigeriano Chukwueze. Gli spagnoli vanno troppo forte per gli avversari e nel giro di cinque minuti chiudono partita e qualficazione: prima Paco Alcacer (38') su assist di Chukwueze, poi il solito Gerard Moreno (43') da rapinatore di area di rigore fanno 2-0. Una bella combinazione permette a Orsic di accorciare le distanze con il destro al minuto 74. Passa il Villarreal.

