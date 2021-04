Roma-Ajax: le probabili formazioni

Serie A Le pagelle di Roma-Bologna 1-0: Mancini leader 17 ORE FA

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Pedro; Dzeko. All. Fonseca

Ajax (4-3-3): Scherpen; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All. ten Hag

Arbitro: -

"Affiancare un tecnico italiano a me?" Fonseca si arrabbia

Statistiche OPTA

Roma e Ajax si incontreranno per la quarta volta in tutte le competizioni. Questa sarà la prima volta da quando si sono incrociati nel marzo 2003 (in Champions League) che gli italiani ospiteranno gli olandesi.

Nella sua storia europea, la Roma ha superato il turno in ciascuno dei 16 precedenti doppi confronti quando è arrivata con un vantaggio nel ritorno in casa: il 50% delle quali in Coppa UEFA / Europa League.

Nonostante non abbia segnato all'andata, Edin Dzeko (29) ha segnato più gol nelle principali competizioni europee con la Roma di qualsiasi altro giocatore nella storia del club (Francesco Totti, 28).

Fonseca: “I giocatori mi hanno mandato aff***? Tutte bugie”

Europa League Fonseca si leva un sassolino: "Dette troppe bugie sulla Roma" 08/04/2021 A 21:37