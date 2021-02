La Roma guadagna segnza difficoltà la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il successo per 2-0 in Portogallo, arriva il rotondo 3-1 dell'Olimpico. Apre le marcature al 24' Edin Dzeko, che supera Totti nei gol europei ma poi s'infortuna alla coscia. Quindi, dopo il rigore sbagliato da Pellegrini, segnano Carles Pérez e, sul 2-1 per autorete di Cristante, Borja Mayoral, subentrato al 67' proprio al posto del centravanti bosniaco.

Roma-Braga - Europa League 2020-2021 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ROMA-BRAGA 3-1

Roma (4-3-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini, Bruno Peres; Diawara, Villar (46' Pellegrini), Veretout (59' Spinazzola); El Shaarawy (59' Carles Pérez), Dzeko (67' Borja Mayoral), Pedro (77' Mkhitaryan). All.: Fonseca.

Braga (4-3-3): Tiago Sá; Zé Carlos, Vitor Tormena, Rolando, Nuno Sequeira; Piazon (60' Fransergio), Novais, Gaitan (60' Ricardo Horta); Galeno (77' Hernani), Sporar (60' Abel Ruiz), André Horta. All.: Carlos Carvalhal.

Arbitro: Andreas Ekberg (Svezia).

Gol: 24' Dzeko (R), 75' Carles Péerez (R), 88' aut. Cristante (B), 90'+1 Borja Mayoral (R).

Assist: Pellegrini (R, 2-0), Spinazzola (R, 3-1).

Note - Recupero: 1+3. Al 72' Pellegrini (R) sbaglia un calcio di rigore. Ammonito: Veretout.

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

24' - GOL DELLA ROMA CON DZEKO! Palo su destroa giro dal limite di El Shaarawy e respinta vincente del bosniaco, ben appostato: palo-gol e vantaggio giallorosso, 1-0!

Edin Dzeko - Roma-Braga - Europa League 2020-2021 Credit Foto Getty Images

30' - PIAZON! Girata da pochi passi col destro, su cross dalla destra di Galeno: palla larga di poco!

31' - ANCORA PIAZON! Bolide dalla distanza: palla di poco alta sopra la traversa. Braga ora insidioso.

34' - SPORAR! Destro potentissimo in velocità: Pau Lopez, di puro istinto, alza la sfera sopra la traversa.

40' - TRAVERSA DELLA ROMA CON PEDRO! Bello scambio sulla sinistra con El Shaarawy: da ottima posizione l'ex Chelsea spara la sfera sul legno più alto.

51' - SPORAR A TERRA IN AREA ROMANISTA! L'attaccante del Braga è stato atterrato da Pellegrini dopo una mezza incomprensione con Pau Lopez. Per l'arbitro Elberg, però, non c'è rigore!

67' - ATTENZIONE A DZEKO! Dopo uno scatto si tocca la coscia e chiede immediatamente il cambio: al suo posto, dentro Borja Mayoral!

68' - ANDRE HORTA! Destro dal limite sul palo più vicino: palla di pochissimo a lato!

72' - PELLEGRINI SBAGLIA UN CALCIO DI RIGORE! Novais abbatte Carles Pérez in area. Dagli undici metri, però, Pellegrini calcia sui cartelloni pubblicitari.

75' - GOL DELLA ROMA CON CARLES PEREZ! Pellegrini si fa perdonare subito con un perfetto cross dalla destra, racconto dal piatto al volo dell'ex Barcellona, che insacca all'angolino: 2-0!

Roma-Braga - Europa League 2020-2021 Credit Foto Getty Images

86' - MKHITARYAN! L'armeno arriva a rimorchio su invito dalla sinistra di Borja Mayoral: tiro fiacco, che termina di poco a lato.

88' - AUTOGOL DELLA ROMA CON CRISTANTE! L'ex Benfica e Atalanta intercetta un cross basso dalla destra di Abel Ruiz e mette la sfera alle spalle di Paul Lopez: 2-1!

90+1 - GOL DELLA ROMA CON BORJA MAYORAL! Splendida azione dei giallorossi in velocità: Carles Pérez apre sulla sinistra per Spinazzola, abile a servire al centro l'ex Real Madrid e Levante, che insacca con facilità per il definitivo 3-1!

